Metternicher gewinnt Klasse L Lokalmatador Friedrich Pickers ist „absolut happy“ Jörg Niebergall 04.01.2026, 11:55 Uhr

i Friedrich Pickers vom RZV Koblenz-Metternich siegte beim Neujahrsspringen im Stilspringen der Klasse L. Jörg Niebergall

Das Neujahrsspringen in Koblenz-Metternich bot Reitsport der Extraklasse. Trotz glatter Zufahrten klappte alles reibungslos. Und in dem 16-jährigen Friedrich Pickers siegte ein Lokalmatador in der Klasse L.

Das traditionelle Neujahrsspringen des RZV Koblenz-Metternich hat auch 2026 wieder zahlreiche Zuschauer auf die Reitanlage nach Metternich gelockt und einen gelungenen sportlichen Auftakt in das neue Jahr geboten. Trotz der frühen Terminierung direkt nach den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel war das Interesse sowohl bei den Zuschauern als auch bei den aktiven Reiterinnen und Reitern ungebrochen.







