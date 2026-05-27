Volles Programm in Freilingen Löwentriathlon mit 900 Startern schon lange ausgebucht Marco Rosbach 27.05.2026, 15:28 Uhr

i Triathlon hautnah erleben können die Zuschauer am Wochenende rund um Freilingen, wo der Löwentriathlon in die nächste Runde geht. René Weiss

Ausgebucht ist der Löwentriathlon seit Monaten, um prall gefüllte Starterfelder müssen sich die Organisatoren also keine Gedanken machen. Was sie nicht in der Hand haben, ist das Wetter. Doch die Prognosen sind deutlich besser als vor einem Jahr.

Auch wenn es in den kommenden Tagen mit der großen Hitze wieder vorbei sein soll, wie die Wetterexperten vorhersagen, droht eine Gefahr wohl nicht beim Löwentriathlon rund um Freilingen: Temperaturen, die sich der einstelligen Gradzahl nähern, sind nicht zu erwarten – und damit steht dem gewohnten Programmablauf mit Schwimmen, Radfahren und Laufen am Samstag und Sonntag nichts im Weg.







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