Drei Wettkampfformate an zwei Tagen rund um den Freilinger Postweiher: Kein Wunder, dass der Veranstalter von einem „Triathlonfestival“ redet. Die 12. Auflage des Löwentriathlons wartet zudem mit einer Premiere auf – so wie schon im vergangenen Jahr.

Ja, Hans Christian Mager von United Teams e.V. verspricht nicht zu viel, wenn er die 12. Auflage des Löwentriathlons in Freilingen als „Triathlonsfestival“ bezeichnet. Immerhin laden drei Wettkampfformate an zwei Tagen zu einer im rheinland-pfälzischen Triathlon-Kalender einzigartigen Ausdauerveranstaltung ein. Neben den Athleten der 2. Triathlon Bundesliga und der Regionalliga Mitte erwartet der Veranstalter auch mehr als 600 Amateursportler in den offenen Klassen. Zudem feiert die „Mitteldistanz“ ihre Premiere rund um den Freilinger Postweiher.

Der Löwentriathlon kann Premieren

Dass der Löwentriathlon Premieren kann, das zeigte er im vergangenen Jahr eindrucksvoll. Denn bei der Vorjahresauflauge duellierten sich zum ersten Mal die beiden Regionalgruppen der 2. Triathlon-Bundesliga in Freilingen. Im Mai 2024 begegneten sich die Regionalgruppen Nord und Süd bei der Saisoneröffnung im direkten Leistungsvergleich. Im Jahr zuvor, also 2023, debütierte die 2. Triathlon-Bundesliga Süd alleine am Postweiher. Dann kam die Nord-Gruppe hinzu. „Die georegionale Mittellage, um nicht zu sagen, die Zentrallage des Westerwalds, wird mehr und mehr anerkannt“, hob Organisationschef Mager nach der letzten Runde hervor.

Der „Triathlon der kurzen Wege“, wie ihn Chef Mager liebevoll nennt, startet am Samstag mit dem Wettkampfformat „Sprint“, bei dem 500 respektive 750 Meter geschwommen, 20 Kilometer Rad gefahren und 5 Kilometer gelaufen werden. Auf der kurzen Gesamtstrecke ist Ausruhen verboten, stattdessen werden die Teilnehmer aller sechs Startgruppen in einem verbissenen Wettkampf um jeden Meter kämpfen.

Über 600 Teilnehmer am Sonntag

Am Sonntag liegen die Herausforderungen in den längeren Distanzen. Neben der Olympischen Distanz (1,5 Kilometer/40 Kilometer/10 Kilometer) wird auch erstmals die Mitteldistanz ausgetragen. Hierbei müssen zwei Kilometer schwimmend, 80 Kilometer Rad fahrend sowie 20 Kilometer laufend zurückgelegt werden. Am zweiten Wettkampftag werden über 600 Teilnehmer erwartet. „Damit ist der Löwentriathlon – allein aufgrund der Zahl der Teilnehmer, aber auch hinsichtlich der sportlichen Wertigkeit – seit Jahren das Aushängeschild der rheinland-pfälzischen Triathlonveranstaltungen“, heißt es selbstbewusst seitens des Veranstaltungsteams.

Wie beliebt die Veranstaltung im Westerwald ist, zeigen auch die Anmeldung. Schon seit geraumer Zeit sind alle Plätze vergeben, und auch viele der Schnellsten aus dem Vorjahr sind erneut dabei. So hat zum Beispiel Johannes Scherer (PSV Wengerohr), im vergangenen Jahr Platz drei auf der Olympischen Distanz der offenen Klassen, in diesem Jahr für die Mitteldistanz gemeldet. Auch Judith Kather (SRL Triathlon Koblenz), bei der letzten Ausgabe schnellste Frau über die Olympische Distanz, hat in diesem Jahr für die Mitteldistanz gemeldet. 2024 verwies sie Laura Irle (RSV Osthelden), die dieses Mal erneut auf der olympischen Distanz antritt, auf Rang zwei. Abwarten, wer sich in diesem Jahr in den einzelnen Wettkämpfen bei diesem „Triathlonfestival“ durchsetzt.

Der Zeitplan

Samstag (Sprint, 2. Bundesliga, Regionalliga Mitte, Offene Klasse) 12 Uhr: Start 2. Bundesliga Männer 12.40 Uhr: Start 2. Bundesliga Frauen 13.30 Uhr: Start Regionalliga Mitte Männer 14.10 Uhr: Start Regionalliga Mitte Frauen 14.40 Uhr: Start Altersklasse Männer offene Klasse 14.50 Uhr: Start Altersklasse Frauen offene Klasse

Sonntag (Olympisch und Mitteldistanz/Einzel und Staffel) 9.45 Uhr: Start Olympisch 10.30 Uhr: Start Mitteldistanz

Die Startzeiten am Sonntag können sich aufgrund von vorhergesagten niedrigen Lufttemperaturen verschieben. Die Zeitpläne sind vorläufig. Änderungen ausdrücklich vorbehalten.