Lokalmatador Simon Dritter Linßen und Roth gewinnen Bullayer Mittelmosel-Triathlon Holger Teusch 21.06.2026, 16:57 Uhr

i Endlich mal gemeinsamer Start beim Mittelmosel-Triathlon: Die Mit-Initiatoren Christian Stadtfeld und Karl Sausen (rechts). Holger Teusch

Endlich wieder Mittelmosel-Triathlon: Bei heißen Temperaturen gab es mit Jens Roth bei den Männern einen Sieger, der erst dank des MMT zum Ausdauersport gekommen war. Bei den Frauen siegte Yvonne Linßen.

Nach drei Jahren Pause ist der Mittelmosel-Triathlon (MMT) zurück – und Jens Roth hat das Rennen, bei dem der sechsmalige Deutsche Crosstriathlon-Meister vor 16 Jahren seinen Einstand in den Ausdauersport gegeben hatte, wieder gewonnen. „Ohne den Mittelmosel-Triathlon wäre ich wahrscheinlich kein Triathlet“, sagt er.







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