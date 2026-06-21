Endlich wieder Mittelmosel-Triathlon: Bei heißen Temperaturen gab es mit Jens Roth bei den Männern einen Sieger, der erst dank des MMT zum Ausdauersport gekommen war. Bei den Frauen siegte Yvonne Linßen.
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Nach drei Jahren Pause ist der Mittelmosel-Triathlon (MMT) zurück – und Jens Roth hat das Rennen, bei dem der sechsmalige Deutsche Crosstriathlon-Meister vor 16 Jahren seinen Einstand in den Ausdauersport gegeben hatte, wieder gewonnen. „Ohne den Mittelmosel-Triathlon wäre ich wahrscheinlich kein Triathlet“, sagt er.