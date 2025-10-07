Dieser Auftakt war vielleicht noch nicht optimal für die Luftpistolenschützen des SV Niedererbach, macht aber Mut für die kommenden Aufgaben in der 1. Bundesliga Nord. In Montabaur gab’s einen klaren Sieg und eine knappe Niederlage.
Der SV Niedererbach ist mit einem Sieg, einer Niederlage und einem guten Gefühl für die nächsten Wettkämpfe in die 1. Bundesliga Nord der Luftpistolenschützen gestartet. „Unsere Ringzahlen sind absolut erstligatauglich. Wenn wir daran anknüpfen, können wir zuversichtlich auf die kommenden Wochen vorausblicken“, resümierte Trainer Timo Fink den Heimwettkampf in der Montabaurer Kreissporthalle.