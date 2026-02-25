DMS in Simmern Laura Simon mit Vereinsrekord, aber kein Sieg für VfR 25.02.2026, 17:19 Uhr

i Für die Frauenmannschaft des VfR Simmern um Katharina Steil reichte es nur zu Platz zwei bei den DMS im Simmerner Hunsrückbad. B&P Schmitt

Die Schwimmgesellschaft Rhein-Mosel darf als Sieger bei der DMS in Simmern vom Aufstieg in die Landesliga träumen. Eine frühere Deutsche Meisterin sorgte aus Gastgebersicht für das Highlight.

Das Hunsrückbad in Simmern ist der Austragungsort der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen (DMS) auf Verbandsebene gewesen. Zu den teilnehmenden Vereinen gehörten die SG Rhein-Mosel, der TV 08 Baumbach, der SFC Nahetal und die Gastgeber des VfR Simmern.







