Großes Dressurturnier des RuFV Landesverband schenkt Rheinböllen erneut das Vertrauen 23.06.2026, 14:18 Uhr

i Roxana Noack (links), Clea-Marleen Jahr (Mitte) und Melissa Wetzlar vertreten zusammen mit ihren Teamkameradinnen Annie Teusch und Tamara Richter die Farben des Gastgebers RuFV Rheinböllen bei den Landesmeisterschaften Dressur in Kleinweidelbach von Freitag bis Sonntag. RuV Rheinböllen

In Kleinweidelbach bei Rheinböllen trifft sich jährlich das „Who is who“ des Reitsports. Das wird auch heuer an zwei Wochenenden der Fall sein. Am ersten Wochenende steht die Dressur auf dem Programm des Reit- und Fahrvereins.

Traditionell veranstaltet der Reit- und Fahrverein (RuFV) Rheinböllen am letzten Juni- und am ersten Juli Wochenende zwei große Reitturniere. Von Freitag bis Sonntag wird Rheinböllen erneut zum Zentrum des rheinland‑pfälzischen Dressursports. Denn: Auf der Reitanlage des RuFV in Kleinweidelbach finden die Landesmeisterschaften Rheinland‑Pfalz in der Dressur statt – ein sportlicher Höhepunkt, der Reiterinnen, Reiter und Pferdesportbegeisterte aus ...







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