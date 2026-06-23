Landesverband schenkt Rheinböllen erneut das Vertrauen
In Kleinweidelbach bei Rheinböllen trifft sich jährlich das „Who is who“ des Reitsports. Das wird auch heuer an zwei Wochenenden der Fall sein. Am ersten Wochenende steht die Dressur auf dem Programm des Reit- und Fahrvereins.
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Traditionell veranstaltet der Reit- und Fahrverein (RuFV) Rheinböllen am letzten Juni- und am ersten Juli Wochenende zwei große Reitturniere. Von Freitag bis Sonntag wird Rheinböllen erneut zum Zentrum des rheinland‑pfälzischen Dressursports. Denn: Auf der Reitanlage des RuFV in Kleinweidelbach finden die Landesmeisterschaften Rheinland‑Pfalz in der Dressur statt – ein sportlicher Höhepunkt, der Reiterinnen, Reiter und Pferdesportbegeisterte aus ...