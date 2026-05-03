Samstag in Idar-Oberstein Landesmeisterschaft im Lichtpunktschießen beim SV 1858 Sascha Nicolay 03.05.2026, 11:40 Uhr

i Jonas Klein ist der jüngste Starter des SV 1858 Idar-Oberstein bei der Landesmeisterschaft im Lichtpunktschießen. Thomas Klein

Erstmals messen sich junge Schützen im Lichtpunktschießen in Idar-Oberstein. Spannende Duelle und Präzision versprechen einen aufregenden Wettkampf. Wer wird zum neuen Landesmeister gekürt?

Am Samstag ist der SV 1858 Idar-Oberstein erstmals Ausrichter der Landesmeisterschaften im Lichtpunktschießen. Der Pfälzische Sportschützenbund hat dazu mehr als 30 Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren in die Schmuckstadt eingeladen. Vom Schützenkreis Birkenfeld gehen acht Jungen und Mädchen an den Start.







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