2,5:5,5 in Kastellaun Lahnsteiner Strategen bleiben am Saisonauftakt sieglos Stefan Nink 24.09.2026, 10:17 Uhr

i Symbolfoto dpa

Durchwachsen ist der Schachverein Turm Lahnstein in die neue Runde gestartet. Während die erste Welle gegen den SC Kastellaun leer ausging, ergatterte das Bezirksligateam bei der SSG Hunsrück trotz Unterzahl immerhin einen Zähler.

Erneut haben beim Schachverein Turm Lahnstein vier Teams den Spielbetrieb aufgenommen.Die erste Vertretung musste sich zum Auftakt in der 1. Rheinland-Pfalz-Liga mit 2,5:5,5 gegen den SC Kastellaun geschlagen bekennen. Fünf Remisen durch Pascal Grzeca, Clemens Wilk, Sabrina Ley, Lasse Werling und Ersatzmann Peter Schreieck waren die einzige Ausbeute der Strategen vom Rhein-Lahn-Eck.







Artikel teilen

Artikel teilen