Herausforderung gemeistert und Chance genutzt: Ein neu formiertes Quartett der TG Oberlahnstein präsentierte sich bei der DM in Fürth von seiner besten Seite und wird im Juli und August in Japan auf höchster Ebene mit von der Partie sein.

Bei der Team-DM in Fürth im Odenwald erwiesen sich die Rope Skipper der TG Oberlahnstein einmal mehr als tolle Botschafter der Stadt.

Das mit Elisabeth Quraishi, Britta und Pia Wöhner sowie Semih Göktepe neu formierte Team startete in fünf Disziplinen. Beim „Double Dutch Speed Sprint“ schwangen die Wöhners eine Minute lang zwei Seile in entgegengesetzte Richtungen, während Semih Göktepe in der Mitte der Seile Speed lief. Hierbei löste das Team trotz kleinerer Fehler ein Ticket für das International Open Tournament in Japan. In der neuen Disziplin „Double Dutch Contest Speed“ wird die zuvor beschriebene Disziplin nur 30 Sekunden ausgeübt. Dabei können sehr hohe Frequenzen gelaufen werden. Die Lahnsteiner mussten sich enorm starker Konkurrenz geschlagen geben.

Zur Musik choreografierte Übung mit komplexen Elementen

Abermals liegt die Stärke der TGO-Rope Skipper vor allem in den Freestyle Disziplinen. Beim „Single Rope Pair Freestyle“ präsentierten Göktepe und Quraishi eine passend zur Musik choreografierte Übung mit vielen komplexen Elementen. Lohn der Anstrengungen war die Vizemeisterschaft und die WM-Qualifikation.

Zudem startete das Lahnsteiner Quartett im „Double Dutch Pair Freestyle“. Hierbei werden akrobatische Formen in den zwei alternierend schwingenden Seilen gezeigt. Das Team zeigte eine nahezu fehlerfreie Darbietung und verfehlte die Bronzemedaille nur knapp. Auch in dieser Disziplin sicherten die vier Lahnsteiner ein Ticket für das International Open Tournament in Tokio.

Mit Stärke und Durchhaltevermögen qualifiziert

Trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen meisterten Semih Göktepe und Pia Wöhner tags darauf den Wheel Contest mit Stärke und Durchhaltevermögen. Sie sicherten sich Rang zwei und qualifizierten sich erneut für das International Tournament.

Das International Open Tournament als Vorwettkampf zu den Welt-Titelkämpfen bietet ebenfalls eine Bühne zum Sammeln internationaler Wettkampferfahrung. Die Vorbereitungen laufen bereits. Die TGO-Springer blicken nun gespannt auf die WM, die vom 27. Juli bis 3. August in Tokio ausgetragen wird.