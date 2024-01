Plus Hoffeld Vergessene Sportplätze: Wo jetzt nur noch Pferde grasen – Hoffeld und eine Geschichte vom Vereins-Miteinander Das Wasser stand den Oberahrtaler Sportfreunden im Juli 2021 buchstäblich bis zum Hals, als sie von der verheerenden Ahrflut heftig heimgesucht wurden. Umkleidegebäude, Sportplatz, Flutlichtanlage, Tore sowie ein Container, in dem man Gerätschaften aufbewahrte, wurden vom Wasser der Ahr mitgerissen. Von Hans-Josef Schneider

Es war lange Zeit nicht absehbar, ob ein Wiederaufbau an Ort und Stelle in Antweiler überhaupt zulässig ist. Inzwischen scheint sich eine Lösung anzubahnen. In Verbindung mit einem neuen Feuerwehrgerätehaus werden Umkleideräume geschaffen, und einen Naturrasenplatz soll es auch wieder geben, fast an gleicher Stelle, aber mit entsprechenden Auflagen. In der ...