Plus Dorsel „Längst vergessene Sportplätze“: Wie Vitamin B den SV Dorsel wiederbelebte In unserer Serie „Längst vergessene Sportplätze“ blicken wir diesmal auf den SV Dorsel im Kreis Ahrweiler, der einst erst im zweiten Anlauf eine Blütezeit erlebte – dank Vitamin B. Von Hans-Josef Schneider

Man kennt sich, man hilft sich. Manche nennen es Kölschen Klüngel, andere Vitamin B. Es mag ein wenig despektierlich klingen, aber es kann keinesfalls schaden, wenn in einem Dorf der Ortsbürgermeister der Bruder vom Chef des örtlichen Sportvereins ist. So wie in Dorsel, dem 190-Seelen-Dorf am nordwestlichen Rand des Kreises Ahrweiler, ...