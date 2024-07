Plus Hachenburg

„Längst vergessene Sportplätze“: Hachenburger Hartplatz ist heute eine Liegewiese für Schwimmer

i Ein Fußballspiel zwischen 1922 und 1951 auf dem allerersten Sportplatz in Hachenburg an der heutigen Graf-Heinrich-Straße. Foto: Archiv Joachim Bonn

Seit mehr als 100 Jahren rollt das Fußballleder in der Stadt Hachenburg. Während heute im Burbach-Stadion an der Alten Frankfurter Straße gekickt wird, war der Sportplatz in der Löwenstadt früher unter zwei anderen Adressen zu finden, die heute kaum noch wiederzuerkennen sind.