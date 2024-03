Plus Kreis Bad Kreuznach

„Längst vergessene Sportplätze“: Der TuS Boos glänzte auf dem heimischen Rasen und in der Halle

Von Lukas Erbelding

i Der Sportplatz des TuS ist idyllisch am Ortsrand von Boos gelegen. Foto: Lukas Erbelding

Es ist erst gut zehn Jahre her, als der TuS Boos mit dem A-Klassen-Aufstieg einen Höhepunkt in seiner jüngeren Vereinsgeschichte feiern konnte. Heute steht der Klub jedoch kurz vor der Auflöusng. Für unsere Serie „Längst vergessene Sportplätze der Region“ haben wir uns auf dem Gelände des TuS an der Nahestraße umgesehen.