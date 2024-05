Plus Bad Sobernheim Längst vergessene Sportplätze der Region: In Bad Sobernheim gab es einst Zweitliga-Fußball zu sehen Von Lukas Erbelding i Die wohl erfolgreichste Mannschaft des 1. FC 03 Sobernheim bestritt ihre Heimspiele im Rosenberg-Stadion und schaffte in der Saison 1960/1961 den Aufstieg in die zweite Liga. Im Hintergrund ist das Schwimmbadgebäude zu erkennen. Foto: Nitsch/Archiv FC Bad Sobernheim Der nächste Teil unserer Sportplatz-Serie führt uns nach Bad Sobernheim. Im alt-ehrwürdigen Rosenberg-Stadion, dessen Überreste noch immer zu erkennen sind, gab es zeitweise sogar Zweitliga-Fußball und DFB-Pokal-Begegnungen zu sehen. Lesezeit: 5 Minuten

Zweitliga-Fußball in Bad Sobernheim: Was heutzutage nach Träumerei klingt, war vor etwas mehr als 60 Jahren Realität: In der Saison 1960/1961 erreichte der 1. FC 03, inoffizieller Vorgänger des 2015 gegründeten FC Bad Sobernheim, die Meisterschaft in der 1. Amateurliga Südwest und damit verbunden den Aufstieg in die sogenannte II. ...