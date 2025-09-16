Länderspiel-Atmosphäre mitten im Westerwald: Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft empfängt am Montag, 22. September, in Bad Marienberg die Auswahl der Niederlande. Ihr Debüt im Trikot der A-Nationalmannschaft gibt Katharina Nilges aus Alpenrod.

Badminton-Fans dürfen sich auf ein sportliches Highlight im Westerwald freuen: Am kommenden Montag, 22. September, empfängt die deutsche Badminton-Nationalmannschaft um 18.30 Uhr die Niederlande zum Länderspiel in der Großen Sporthalle in Bad Marienberg (Kirburger Straße).

„Die traditionsreiche Rivalität zwischen Deutschland und den Niederlanden verspricht spannende Matches und Badminton auf Top-Niveau.“

Mario Sartor vom TuS Bad Marienberg

Für besondere Spannung sorgt das Länderspieldebüt der 17-jährigen Katharina Nilges aus Alpenrod, die in der Halle ihres Heimatvereins Tus Bad Marienberg erstmals das Trikot der A-Nationalmannschaft tragen wird. Zudem wurde sie für die U19-Weltmeisterschaft in Indien im Oktober nominiert, was für für die Westerwälder Nachwuchsspielerin einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg nach oben darstellt.

„Die traditionsreiche Rivalität zwischen Deutschland und den Niederlanden verspricht spannende Matches und Badminton auf Top-Niveau“, verspricht Mario Sartor vom TuS Bad Marienberg. Der Blick in die Historie zeigt, dass die Mannschaft aus dem westlichen Nachbarland zu den häufigsten Gegnern des deutschen Nationalteams zählen: 74 Begegnungen wurden gegen die Niederlande ausgetragen, es folgen Spiele gegen Dänemark (64 Begegnungen) und England (56 Begegnungen).

Mixed-Team-Modus garantiert viele Spiele

Auch am 10. Januar 1954, als in Bonn das erste Länderspiel der deutschen Badminton-Geschichte ausgetragen wurde, waren die Niederlage der Gegner der besten deutschen Badmintonspieler. Seitdem sind rund 800 weitere Länderspiele ausgetragen worden – Welt- und Europameisterschaften als Teamwettbewerbe eingeschlossen. Freundschaftsländerspiele vor heimischem Publikum erfolgen aktuell jeweils im Mixed-Team-Modus, sodass die Badmintonfans üblicherweise ein Männereinzel, ein Fraueneinzel, ein Männerdoppel, ein Frauendoppel sowie ein gemischtes Doppel erleben können.

Tickets und weitere Informationen zum Länderspiel in Bad Marienberg gibt es im Internet unter: www.badminton-events.de