Bei den die Gau-Einzelmeisterschaften im Gerätturnen lösten 15 Talente vom TV Bad Ems, vom VfL Altendiez, vom TuS Holzhausen und vom TV Nievern die Tickets für die Verbandsmeisterschaften, die am 5./6. April in Koblenz ausgetragen werden.

In Altendiez ermittelten rund 90 Talente die Einzelmeister im Gerätturnen. „Es ist eine deutliche Tendenz erkennbar, dass sich wieder mehr Turnerinnen für das anspruchsvolle Programm der Kür modifiziert entscheiden. Dort geht es darum, sich eine Übung nach vorgegebenen Kriterien selbst zusammenzustellen“, erklärte Fachwart Tobias Röse vom gastgebenden VfL Altendiez.

Die Zuschauer erlebten spannende Wettkämpfe. Ob elegante Choreografien am Boden, kraftvolle Sprünge oder präzise Bewegungen am Schwebebalken – die Leistungen begeisterten. Die beiden Tageshöchstnoten gab es am Sprung: Im KM-Wettkampf Ida Christmann (VfL Altendiez) mit 13,00 Punkten, im Pflicht-Wettkampf Emilia Flato (TV Bad Ems) mit 18,05 Zählern.

Auszug aus der Ergebnisliste: WK 205 Leistungsklasse 2 (Jahrgang 1996-2009): 1. Ida Kaes (VfL Altendiez) 46,950; 2. Lorena Kölsch (VfL Altendiez) 45,400; 3. Theresa Krämer (TV Nievern) 44,100. WK 206 Leistungsklasse 2 (Jahrgang 2010/11): 1. Isabel Fischer (VfL Altendiez) 47,700; 2. Ida Christmann (VfL Altendiez) 46,950; 3. Sarah Martin (VfL Altendiez) 7,000. WK 209 Leistungsklasse 3 (Jahrgang 2010/11): 1. Nele Lattwein (TV Bad Ems) 46,200; 2. Clarissa Gullo (TV Bad Ems) 44,200; 3. Xenia Herbershagen (TV Bad Ems) 42,050. WK 210 Leistungsklasse 3 (Jahrgang 2012/2013): Frida Wege (TV Bad Ems) 49,000. WK 211 Leistungsklasse 3 (Jahrgang 2014/15): 1. Martha Anlauf (VfL Altendiez) 47,450; 2. Leni Meiers (TV Bad Ems) 42,000. WK 213 Leistungsklasse 4 (Jahrgang 2012/13): 1. Hannah Ortel (TV Bad Ems) 43,550; 2. Mila Hermes (TV Bad Ems) 42,700. WK 214 Leistungsklasse 4 (Jahrgang 2014/15): 1. Emma Wein (TV Hahnstätten) 45,700; 2. Johanna Schütt (TV Bad Ems) 44,550; 3. Nele Aurajo (TV Bad Ems) 39,450. WK 301 P6(5)-P9 (Jahrgang 2009 und älter): 1. Sina Fuchs (TV Bad Ems) 66,350; 2. Neele Dietrich) (TuS Holzhausen) 57,550; 3. Angelina Schneider (VfL Altendiez) 52,700. WK 302 P6(5)-P9 (Jahrgang 2010/11): 1. Emilia Flato (TV Bad Ems), 67,800; 2. Lydia Horsch (TV Bad Ems) 64,400; 3. Sara Dumitrescu (TV Bad Ems) 64,100. WK 303 P6(5)-P9 (Jahrgang 2012/13): 1. Lena Spitz (TV Bad Ems) 63,400, 2. Arina Slovak (TV Bad Ems) 60,650; 3. Emely Schmidt (TV Bad Ems) 59,300. WK 304 P6(5)-P9 (Jahrgang 2014/15): 1. Katharina Leidinger (TV Bad Ems) 59,150; 2. Emily Szotek (TV Bad Ems) 56,600; 3. Marie Stricker (VfL Altendiez) 55,900. WK 305 P4-P7 (Jahrgang 2014/15): 1. Nika Mädrich (Diezer TSK Oranien) 54,850; 2. Marlene Weyl (Diezer TSK Oranien) 54,150; 3. Lilly Reichardt (TuS Holzhausen) 53,700. WK 306 P3-P6 (Jahrgang 2016): 1. Aurelia Hamm (TV Bad Ems) 56,800; 2. Mila Ulbrich (TuS Holzhausen) 54,900; 3. Amelie Elin Uran (Diezer TSK Oranien) 54,000. WK 307 P3-P6 (Jahrgang 2017): 1. Mila Mädrich (Diezer TSK Oranien) 56,000; 2. Rosa Baumann (TuS Holzhausen) 52,350; 3. Aylia Tews (TV Hahnstätten) 52,150. WK 308 P2-P5 (Jahrgang 2018 und jünger): 1. Leana Ulbrich (TuS Holzhausen) 49,050; 2. Lina Stettner (TuS Holzhausen) 46,850; 3. Helena Happel (VfL Altendiez) 46,450.⋌⋌red