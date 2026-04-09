Das Bundesliga-Comeback der KTV Koblenz geht am Samstag in die zweite Runde. Der Gegner sind diesmal die starken Cottbuser, die allerdings auf Personal verzichten müssen, da Lehrgänge und Nationalwettkämpfe anstehen.
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Zum ersten Mal seit 1981 kehrt die Kunstturn-Bundesliga nach Koblenz zurück. Für diesen besonderen Moment hätte sich die KTV Koblenz am zweiten Wettkampftag der Saison 2026 keinen würdigeren Gegner als den SC Cottbus wünschen können. Mit den Lausitzern gastiert am Samstag (18 Uhr) der neunfache deutsche Meister in der Sporthalle der Realschule auf dem Asterstein.