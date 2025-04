Mit beeindruckender Präzision und starken Nerven präsentierten sich die Turnerinnen der KTV Nahetal-Niederwörresbach bei den Gau-Einzelmeisterschaften. Vor heimischem Publikum in Niederwörresbach zeigten die Mädchen und jungen Frauen herausragende Leistungen und belohnten sich mit zahlreichen Podestplätzen.

In der höchsten Leistungsklasse (LK 1, Jahrgang 2007 bis 1996) bewies Vivien Fuchs einmal mehr ihr Können. Mit starken 49,2 Punkten setzte sie sich souverän an die Spitze. Muriel Huck musste hingegen zwei Stürze am Schwebebalken hinnehmen, kämpfte sich aber tapfer auf den zweiten Platz.

Malin Scherne und Celina Franzmann gewinnen

Einen nahezu fehlerfreien Wettkampf turnte Malin Scherne in der LK 2 (Jahrgang 2009 bis 1996) und sicherte sich damit verdient und freudestrahlend die Goldmedaille. Knapp dahinter folgte Nele Franzmann, die mit nur einem halben Punkt Rückstand Silber gewann. Silja Schneider erturnte sich mit einer fehlerfreien Vorstellung Platz vier und brachte damit ihre Trainerin Katja Gerhard zum Strahlen.

In der LK 2 (Jahrgang 2011 bis 2010) kam es zu einem vereinsinternen Duell zwischen Celina Franzmann und Lahya Simon. Während Lahya am Sprung und Stufenbarren leichte Vorteile hatte, überzeugte Celina mit starken Übungen am Schwebebalken und Boden. Am Ende sicherte sich Celina mit drei Punkten Vorsprung den ersten Platz.

Lina Becker beim Debüt gleich Vizemeisterin

Eine besonders starke Leistung zeigte Lina Becker, die bei ihrem Wettkampfdebüt direkt Vizemeisterin wurde. Knapp am zweiten Platz vorbei turnte sich Paula Gerhard in der LK 2 (Jahrgang 2013 bis 2012) und musste sich mit nur wenigen Zehnteln Rückstand mit Bronze zufriedengeben. In der LK 3 (Jahrgang 2013 bis 2012) durfte ebenfalls gejubelt werden: Mathilda Lauer sicherte sich die Silbermedaille. Eine souveräne Leistung zeigte Neah Hohlreiter in der LK 3 (Jahrgang 2015 bis 2014). Trotz kleiner Unsicherheiten am Schwebebalken turnte sie fehlerfrei und verdiente sich die Goldmedaille. Direkt dahinter platzierte sich Lotta Stauch auf dem Silberrang.

Merle Kinnert stellte sich im Olympischen Programm in der AK 7 ihrer ersten Wettkampferfahrung und gewann ohne Konkurrenz die Goldmedaille. Ein besonderes Highlight setzte Christine Nitsch im Seniorenwettkampf (AK35 bis AK40). Unter den wachsamen Augen ihres kleinen Sohnes zeigte sie eine souveräne Leistung und sicherte sich den Meistertitel.

Blick auf die Verbandsmeisterschaft in Koblenz

Mit diesen starken Leistungen haben sich alle Turnerinnen der KTV Nahetal Niederwörresbach für die kommenden Verbandsmeisterschaften in Koblenz qualifiziert. Gemeinsam mit ihren Trainerinnen Katja Gerhard, Heike Schwarm, Vivien Fuchs, Silke Franzmann und Christin Nitsch freuen sie sich auf die nächste Herausforderung. Die Gau-Einzelmeisterschaften in Niederwörresbach haben gezeigt: Heimvorteil, starke Nerven und turnerische Präzision führen zu herausragenden Erfolgen. Nun gilt es, diesen Schwung mit nach Koblenz zu nehmen.