Aufstieg in Leistungsklasse 1 KTV-Team nimmt den Liga-Siegerpokal mit nach Hause 21.11.2025, 11:57 Uhr

i Das Team der KTV Nahetal-Niederwörresbach, das sich so famos in der Leistungsklasse 2 er Rheinland-Pfalz-Liga durchgesetzt hat. Claudia Bauerfeld

Die Turnerinnen der KTV Nahetal-Niederwörresbach haben die Nerven behalten und mit einer starken Leistung am letzten Wettkampftag die Leistungsklasse 2 der Rheinland-Pfalz-Liga gewonnen. Der Lohn ist er Aufstieg in Leistungsklasse 1.

Die KTV Nahetal Niederwörresbach hat beim Aufstiegswettkampf der in diesem Jahr erstmals ausgetragenen Rheinland-Pfalz-Liga im weiblichen Gerätturnen eine beeindruckende Teamleistung gezeigt. Nach der ersten Runde lag die Mannschaft mit einem Vorsprung von 1,5 Punkten an der Spitze – ein Polster, das es im entscheidenden Durchgang zu verteidigen oder im besten Fall sogar auszubauen galt.







