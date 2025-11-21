KTV-Team nimmt den Liga-Siegerpokal mit nach Hause

Die Turnerinnen der KTV Nahetal-Niederwörresbach haben die Nerven behalten und mit einer starken Leistung am letzten Wettkampftag die Leistungsklasse 2 der Rheinland-Pfalz-Liga gewonnen. Der Lohn ist er Aufstieg in Leistungsklasse 1.
Die KTV Nahetal Niederwörresbach hat beim Aufstiegswettkampf der in diesem Jahr erstmals ausgetragenen Rheinland-Pfalz-Liga im weiblichen Gerätturnen eine beeindruckende Teamleistung gezeigt. Nach der ersten Runde lag die Mannschaft mit einem Vorsprung von 1,5 Punkten an der Spitze – ein Polster, das es im entscheidenden Durchgang zu verteidigen oder im besten Fall sogar auszubauen galt.