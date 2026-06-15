Katja Gerhardt auf Rang eins KTV Nahetal Niederwörresbach holt drei Goldmedaillen Sascha Nicolay 15.06.2026, 12:17 Uhr

i Katja Gerhardt, Hedi Bauer, Paula Gerhardt, Silja Schneider, Neah Hohlreiter und Vivien Fuchs (von links) vertraten die KTV Nahetal Niederwörresbach beim Turnfest in Worms erfol Claudia Bauerfeld

Ihre Vielseitigkeit bewiesen die Turnerinnen der KTV Nahetal Niederwörrersbach beim Turnfest in Worms. Katja Gerhardt bestritt dabei ihren ersten „Jahnkampf“ seit dem vergangenen Jahrtausend.

Mit drei Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille kehrten die Mehrkämpferinnen der KTV Nahetal Niederwörresbach vom Landesturnfest in Worms zurück. Beim Wettbewerb stellten die Athletinnen der Kunstturnvereinigung eindrucksvoll unter Beweis, dass sie nicht nur in der Turnhalle, sondern auch auf der Laufbahn, im Wurfbereich und sogar im Wasser Herausragendes zu leisten im Stande sind.







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