Ehrung für Koblenzer Turnteam KTV-Eintrag im Goldenen Buch ist für die Ewigkeit Stefan Lebert 15.01.2026, 11:36 Uhr

Kunstturn-Bundesliga-Fieber in Koblenz: Die KTV trägt sich nach dem Aufstieg ins Goldene Buch der Stadt ein – und OB David Langner schwärmt von einem „tollen Team“.

Im Goldene Buch der Stadt Koblenz haben sich schon Staatsoberhäupter, Künstler und andere Persönlichkeiten verewigt. Zu den Unterzeichnern gehören beispielsweise der ehemalige US-Präsident George Bush, der in Koblenz geborene französische Ex-Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing, verschiedene Bundespräsidenten und Bundeskanzler wie Richard von Weizsäcker, Johannes Rau, Helmut Schmidt und Helmut Kohl.







