Kunstturn-Bundesliga-Fieber in Koblenz: Die KTV trägt sich nach dem Aufstieg ins Goldene Buch der Stadt ein – und OB David Langner schwärmt von einem „tollen Team“.
Lesezeit 3 Minuten
Im Goldene Buch der Stadt Koblenz haben sich schon Staatsoberhäupter, Künstler und andere Persönlichkeiten verewigt. Zu den Unterzeichnern gehören beispielsweise der ehemalige US-Präsident George Bush, der in Koblenz geborene französische Ex-Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing, verschiedene Bundespräsidenten und Bundeskanzler wie Richard von Weizsäcker, Johannes Rau, Helmut Schmidt und Helmut Kohl.