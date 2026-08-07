Der Nachwuchs und die Leistungsklassen-Athleten des KSV Bad Kreuznach sind seit Jahren sehr erfolgreich – auch international. Doch auch die Masters-Sportler können mithalten, wie die EM-Premiere gezeigt hat.
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Sich maßgeblich in die Organisation einer Premieren-Veranstaltung einbringen und gleichzeitig noch zahlreiche Medaillen sammeln – dieses Kunststück vollbrachte Sandra Schmidt vom KSV Bad Kreuznach bei den Masters-Europameisterschaften der Slalomkanuten im österreichischen St.