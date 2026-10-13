Talente überzeugen
KSV-Duo holt bei der DM Medaillen-Double
Auf dem Weg zu DM-Bronze im Kajak-Cross: Katharina Neßelträger (vorne) vom KSV Bad Kreuznach.
Auf dem Weg zu DM-Bronze im Kajak-Cross: Katharina Neßelträger (vorne) vom KSV Bad Kreuznach.
Stefan Senft

Für U23-Weltmeister Enrico Dietz endete die Saison mit einer Enttäuschung. Bei der DM konzentrierte er sich erneut auf den Cross-Wettbewerb, verpasste aufgrund einer Schiedsrichterentscheidung aber eine Medaille.

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Auch ohne ihre sonstigen Aushängeschilder Ricarda Funk (privat verhindert) und Paulina Pirro (ärztliches Startverbot wegen eines Bänderrisses und einer Erkältung) präsentierte sich der KSV Bad Kreuznach bei den deutschen Meisterschaften im Kanuslalom in Markkleeberg von seiner erfolgreichen Seite.
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Kanuslalom Sport

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