0:3 gegen KF Oberthal KSG Kirchberg verliert auch gegen den Rekordmeister 01.11.2026, 14:12 Uhr

i Matthias Bender räumte 931 Holz ab, das war Tagesbestwert im Spiel seiner KSG Kirchberg-Haardtkopf gegen die KF Oberthal. Viel mehr hatten die Hunsrücker aber im Heimspiel gegen den Deutschen Rekordmeister nicht zu bieten, die Saarländer entführten alle drei Punkte aus dem Kirchberger Hof. Dennis Irmiter

Der Deutsche Rekordmeister KF Oberthal machte seine Aufwartung im Hunsrück – und entführte auch alle drei Punkte beim Bundesliga-Schlusslicht KSG Kirchberg-Haardtkopf.

Die KSG Kirchberg-Haardtkopf hat einen erneuten Rückschlag in der 1. Bundesliga im Sportkegeln hinnehmen müssen. Rekordmeister KF Oberthal entführte alle drei Punkte aus dem Kirchberger Hof. Die Saarländer legten eine starke Leistung hin, die Hunsrücker hielten zwar tapfer dagegen, doch in der Endabrechnung (5241:5317 Holz für Oberthal) zeigten die Hausherren zu viele Schwachstellen.







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