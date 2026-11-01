KSG Kirchberg verliert auch gegen den Rekordmeister
Der Deutsche Rekordmeister KF Oberthal machte seine Aufwartung im Hunsrück – und entführte auch alle drei Punkte beim Bundesliga-Schlusslicht KSG Kirchberg-Haardtkopf.
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Die KSG Kirchberg-Haardtkopf hat einen erneuten Rückschlag in der 1. Bundesliga im Sportkegeln hinnehmen müssen. Rekordmeister KF Oberthal entführte alle drei Punkte aus dem Kirchberger Hof. Die Saarländer legten eine starke Leistung hin, die Hunsrücker hielten zwar tapfer dagegen, doch in der Endabrechnung (5241:5317 Holz für Oberthal) zeigten die Hausherren zu viele Schwachstellen.