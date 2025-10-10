Gut besuchtes Bogenturnier Kommentare der Gäste spornen Odenbacher an Roswitha Kexel 10.10.2025, 11:00 Uhr

i Zuweilen schießt auch der eine oder andere Bogenschütze vorbei. Dann beginnt die große Suche nach dem Pfeil im Gebüsch. Roswitha Kexel

Beim 15. Bogenjagdturnier des SV Edelweiß trafen sich 170 Schützen aus sieben Ländern. Der 3D-Tier-Parcours über 6,5 Kilometer begeisterte mit kreativen Positionierungen – und sorgte für begeistertes Lob.

Wenn rund 170 Bogenschützen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, aus dem benachbarten Ausland, wie Frankreich, Luxemburg, Holland und sogar aus Norwegen und Australien, aber auch aus Bärenbach, Hinzweiler oder Bad Kreuznach mit Pfeil und Bogen auf das Odenbacher Freizeitgelände Hellerwald strömen und der Parkplatz an einen Wohnmobilstellplatz erinnert, dann läuft das zweitägige Bogenjagdturnier des Schützenvereins Edelweiß.







