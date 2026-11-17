Der Ball und die Kohle Koblenzer Turner erhalten jetzt auch Prämien Stefan Lebert 17.11.2026, 17:11 Uhr

i Internationale Topathleten wie der italienische Kunstturner Lorenzo Galli treten für die KTV Koblenz in der Kunstturn-Bundesliga an – und kosten Geld. Aber der Verein lockt die Sportler auch mit einer besonderen Atmosphäre ans Deutsche Eck. Wolfgang Heil

Wie finanziert die KTV Koblenz mit ihren internationalen und nationalen Kräften und regionalen Talenten die Bundesligasaison? Da ist zum einen Trainer Ralf Schall als Urgestein, ein Vorstand mit neuen Ideen und ein ziemlich großer Zusammenhalt.

Anfang November ist der italienische Nationalturner Lorenzo Galli aus Rom eingeflogen worden – für die entscheidenden Wettkämpfe der KTV Koblenz in der Kunstturn-Bundesliga. Ebenfalls hin und her pendelt sein Landsmann Niccollo Vannucchi. Normalerweise auch der niederländische Nationalturner Loran de Munck.







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