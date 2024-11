33:33 beim Spitzenreiter Koblenzer schrammen an Überraschung vorbei Kilian Jorde 10.11.2024, 13:59 Uhr

i Er zeigte eine überragende Leistung nicht nur an den Ringen: Der Koblenzer Amine Abaidi war mit 15 Punkten Topscorer beim überraschenden 33:33-Unentschieden der KTV gegen Zweitliga-Spitzenreiter MTV Ludwigsburg. Wolfgang Heil

Das war ein ganz starker Auftritt der Zweitliga-Kunstturner aus Koblenz: In Ludwigsburg hat die KTV den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage - am Ende hieß es 33:33-Unentschieden.

Ludwigsburg. Die Kunstturnvereinigung (KTV) Koblenz ist in der 2. Kunstturn-Bundesliga Nord haarscharf an einer großen Überraschung vorbeigeschrammt. Die Koblenzer führten im Auswärtswettkampf beim bis dahin ungeschlagenen Ligaprimus MTV Ludwigsburg nach vier von sechs Geräten mit 29:15, erzielten dann jedoch in den ersten sieben Duellen am Barren und am Reck keine Punkte und mussten sich schließlich mit einem 33:33-Unentschieden begnügen, ...

