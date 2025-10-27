KTV siegt klar in Oberhausen Koblenzer kämpfen um den Aufstieg in die Bundesliga Kilian Jorde 27.10.2025, 08:24 Uhr

i Allen Grund zum Jubeln hatten die Koblenzer Kunstturner um Trainer Ralf Schall (rechts): Durch den Sieg in Oberhausen und die Niederlage von Konkurrent Metropole Ruhr ist die KTV vorzeitig Meister der 2. Liga Nord und kämpft nun um den Aufstieg in die Bundesliga. Wolfgang Heil

Schon vor dem letzten Wettkampftag in der 2. Bundesliga ist klar: Die Koblenzer Kunstturner haben die Meiserschaft in der Nord-Staffel sicher und kämpfen im Dezember um den Aufstieg in die Bundesliga.

Koblenzer Turnfans sollten sich den Nikolaustag 2025 rot im Kalender markieren. Dann wird die KTV Koblenz zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte am Aufstiegswettkampf für die Kunstturn-Bundesliga teilnehmen. Durch ein souveränes 66:13 (12:0 nach Gerätepunkten) gegen das KTT Oberhausen und die gleichzeitige Niederlage von Verfolger Metropole Ruhr sicherte sich das Team vom (R)Eck die Meisterschaft in der 2.







