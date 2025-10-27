Schon vor dem letzten Wettkampftag in der 2. Bundesliga ist klar: Die Koblenzer Kunstturner haben die Meiserschaft in der Nord-Staffel sicher und kämpfen im Dezember um den Aufstieg in die Bundesliga.
Koblenzer Turnfans sollten sich den Nikolaustag 2025 rot im Kalender markieren. Dann wird die KTV Koblenz zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte am Aufstiegswettkampf für die Kunstturn-Bundesliga teilnehmen. Durch ein souveränes 66:13 (12:0 nach Gerätepunkten) gegen das KTT Oberhausen und die gleichzeitige Niederlage von Verfolger Metropole Ruhr sicherte sich das Team vom (R)Eck die Meisterschaft in der 2.