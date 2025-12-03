Koblenzer greifen mit aller Macht nach der Bundesliga

KTV Koblenz will im Aufstiegsfinale zur Kunstturn-Bundesliga gegen Exquisa Oberbayern überraschen. Top-Jugendturner und britische Stars unterstützen das Team im wichtigsten Duell der Saison.
Lesezeit 2 Minuten
Zum zweiten Mal in ihrer Vereinshistorie steht die KTV Koblenz in einem Aufstiegsfinale um die Kunstturn-Bundesliga. Doch während es 2021 eine erwartbare 23:57-Niederlage gegen den TSV Pfuhl gab, sind die Vorzeichen an diesem Samstag anders. Das Team vom (R)Eck geht als leichter Favorit in das Duell mit Exquisa Oberbayern, das ab 17.