KTV kämpft gegen TG Saar Koblenzer freuen sich auf das Sahnehäubchen der Saison Kilian Jorde 25.11.2026, 12:40 Uhr

i In Topform müssen sich Daniel Wörz und die KTV Koblenz am Samstag in Heidelberg präsentieren, wenn sie beim Finale der Deutschen Turn-Liga im Kampf um den dritten Platz gegen die TG Saar bestehen wollen. Wolfgang Heil

Vor der Saison hatten wohl die wenigsten bei der KTV Koblenz daran gedacht, im Finale der Deutschen Turn-Liga zu stehen. Doch am Samstag ist es so weit, die Koblenzer treten in Heidelberg gegen die TG Saar um den dritten Platz an.

Eine Arena, zwei Wettkämpfe, die besten vier Mannschaften Deutschlands – und mittendrin die KTV Koblenz. Bereits in ihrem ersten Jahr in der Kunstturn-Bundesliga hat es die KTV ins Finale der Deutschen Turnliga geschafft und kämpft am Samstag ab 18 Uhr im SNP Dome in Heidelberg gegen die TG Saar um die Bronzemedaille der höchsten deutschen Turnliga.







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