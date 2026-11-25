Vor der Saison hatten wohl die wenigsten bei der KTV Koblenz daran gedacht, im Finale der Deutschen Turn-Liga zu stehen. Doch am Samstag ist es so weit, die Koblenzer treten in Heidelberg gegen die TG Saar um den dritten Platz an.
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Eine Arena, zwei Wettkämpfe, die besten vier Mannschaften Deutschlands – und mittendrin die KTV Koblenz. Bereits in ihrem ersten Jahr in der Kunstturn-Bundesliga hat es die KTV ins Finale der Deutschen Turnliga geschafft und kämpft am Samstag ab 18 Uhr im SNP Dome in Heidelberg gegen die TG Saar um die Bronzemedaille der höchsten deutschen Turnliga.