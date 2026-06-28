Bei der Fecht-DM in Koblenz trotzte die Coblenzer TG der Gluthitze und holte beeindruckend die Vize-Meisterschaft. Ein souveräner Sieg gegen Düsseldorf und ein packendes Finale gegen Tauberbischofsheim prägten das Event.
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An welchem Ort und zu welchem Anlass auch immer: Die Gluthitze avancierte zum Dauerthema am Wochenende. Das war bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Fechten in der Koblenzer EPG Arena nicht anders. Die Veranstaltung, ausgerichtet von der Coblenzer Turngesellschaft (CTG), geriet für Sportler, Betreuer, Schiedsrichter und Zuschauer gleichermaßen zu einer schweißtreibenden Angelegenheit.