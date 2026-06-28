Erfolg für ausrichtende CTG Koblenzer Florett-Team gewinnt DM-Silber Klaus Reimann 28.06.2026, 14:27 Uhr

i Die Florettmannschaft der Coblenzer Turngesellschaft mit (von links) Rosario Vella, Laurenz Rieger, Levgen Lazarenko, Moritz Renner gewann bei der deutschen Meisterschaft in Koblenz die Silbermedaille. Jörg Niebergall

Bei der Fecht-DM in Koblenz trotzte die Coblenzer TG der Gluthitze und holte beeindruckend die Vize-Meisterschaft. Ein souveräner Sieg gegen Düsseldorf und ein packendes Finale gegen Tauberbischofsheim prägten das Event.

An welchem Ort und zu welchem Anlass auch immer: Die Gluthitze avancierte zum Dauerthema am Wochenende. Das war bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Fechten in der Koblenzer EPG Arena nicht anders. Die Veranstaltung, ausgerichtet von der Coblenzer Turngesellschaft (CTG), geriet für Sportler, Betreuer, Schiedsrichter und Zuschauer gleichermaßen zu einer schweißtreibenden Angelegenheit.







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