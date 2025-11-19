KTV empfängt Metropole Ruhr Koblenz präsentiert sich seinem Publikum als Meister Kilian Jorde 19.11.2025, 14:21 Uhr

i Aaron Wagner und die KTV Koblenz empfangen am Samstag auf dem Asterstein das GymTeam Metropole Ruhr. Wolfgang Heil

Den letzten Heimkampf der Saison kann die KTV Koblenz nutzen, um sich auf den Aufstiegswettkampf für die Bundesliga vorzubereiten. Schließlich stehen die Koblenzer bereits als Meister der 2. Liga Nord fest.

Es hätte das Finale der 2. Kunstturn-Bundesliga Nord werden sollen: Das Duell der KTV Koblenz mit dem GymTeam Metropole Ruhr an diesem Samstag, den 22. November, ab 18 Uhr in der Albert-Schweizer-Realschule auf dem Asterstein. Bis zum vergangenen Wettkampftag war das GymTeam den bislang in der Saison 2025 ungeschlagenen Koblenzern dicht auf den Fersen und hätte das Team vom (R)Eck als einzige Mannschaft noch abfangen können.







