Knapp 10.000 Höhenmeter in den Beinen

Runde Zahl erreicht: Zum zehnten Mal war das Radteam des LC 80 Bad Kreuznach in Frankreich unterwegs und testete Strecken der Tour de France.

Einige Teilstrecken der abgelaufenen Tour de France der Männer und der gerade laufenden Tour des Femmes sind einigen Bad Kreuznacher Radsportlern ganz und gar nicht unbekannt. Sie fuhren die Strecken vor einigen Tagen ab. Es war die zehnte Entdeckungsreise des LC 80 Bad Kreuznach in die französischen Berge.

„Seit dem vergangenen Jahr unternehmen wir Sternfahrten von festen Standorten aus. Das erhöht die Flexibilität und senkt den Aufwand“, berichtet Rainer Meffert, einer der Organisatoren der Tour. Zuvor hatten die Bad Kreuznacher auf Rundfahrten gesetzt. Ausgangspunkte waren in diesem Jahr wieder die französischen Savoyen mit Albertville, dem Austragungsort der Olympischen Winterspiele von 1992, und Saint Jean de Maurienne.

„So eine Unternehmung ist ein unbeschreibliches Erlebnis.“

Rainer Meffert

Die Herausforderung für das Radteam des LC 80 lautete in diesem Jahr: Knapp 10.000 Höhenmeter auf einer Gesamtstrecke von 500 Kilometern zu bewältigen. Einer der Höhepunkte war der Col de la Madeleine, der auch von den männlichen und weiblichen Profis in Angriff genommen wurde. Auch den Col du Glandon und den Col de la Croix de Fer, mit 2067 Metern der höchste Punkt der Fahrt der Bad Kreuznacher, standen auf dem Programm. „Besonders zu erwähnen ist der Col de Chaussy, ein Kurven-Eldorado mit 18 engen Kurven auf einer Länge von 3,4 Kilometern“, berichtete Meffert. Er fügte an: „So eine Unternehmung ist ein unbeschreibliches Erlebnis. Die Begegnung mit der Natur, der französischen Kultur, den gewaltigen Bergen sowie den Menschen und ihrer Art zu leben, ist faszinierend.“

Die Radsportler des LC 80 freuten sich, dass es keine Pannen und Unfälle gab. „Dafür mussten wir einige Herausforderungen mit dem Pkw eines Mitradlers meistern. Auf das Rad ist eben mehr Verlass“, sagte Meffert augenzwinkernd. Er fügte ernster an: „Unsere langjährige Mitfahrerin Helga Bernhard ist im Mai verstorben, wir haben oft an sie gedacht. Sie war immer bei uns und wird das auch zukünftig sein.“