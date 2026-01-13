Der TuS Kirchberg ist auch ins Jahr 2026 ohne Punkte gestartet in der 1. Bundesliga im Sportkegeln. Im Hüttersdorfer Katzloch ließen die Kirchberger vereinzelt ihr Können aufblitzen, doch gegen starke Saarländer reichte das nicht für Punkte. Am Ende fuhr der TuS mit einem 0:3 (5493:5140 Holz für den KSC Hüttersdorf) nach Hause und bleibt mit zehn Punkten Tabellenletzter in der Bundesliga.

Schon im ersten Block musste Kirchberg abreißen lassen. Matthias Bender (929/9) zeigte einen guten Auftritt, Ferdinand Fuchss (872/4) erwischte dagegen einen gebrauchten Tag. Die Hüttersdorfer Robin Schrecklinger (938/12) und Marius Weber (937/11) bestraften das. Auch im zweiten Block bekam der TuS keinen Zugriff, Markus Adams (816/2) und Falko Stockter (871/3) lagen hinter Holger Hamm (894/7) und Sascha Leißmann (914/8). Im Schlussblock konnte Bundesliga-Debütant Markus Wirz (774/1) nicht zurückschlagen, Nebenmann Marco Thees (878/6) bot eine gute Leistung und landete vor dem Hüttersdorfer Wolfgang Ulrich (876/5), aber nicht vor Marco Glöckner (934/10). In zwei Wochen geht es für Kirchberg mit dem Doppelspieltag (24/25. Januar) in Rösrath und in Düsseldorf weiter.