0:3 gegen Heiligenhaus Kirchberg-Haardtkopf unterliegt auch Deutschem Meister 22.11.2026, 12:21 Uhr

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Keine Überraschung im Kirchberger Hof: Bundesliga-Schlusslicht KSG Kirchberg-Haardtkopf unterlag auch dem Tabellenführer SK Heiligenhaus mit 0:3.

Die Kegler der KSG Kirchberg-Haardtkopf sind auch im Heimspiel beim Rückrundenauftakt in der 1. Bundesliga am Deutschen Meister SK Heiligenhaus gescheitert und mussten erneut alle drei Punkte dem Gegner überlassen (5120:5218 Holz). In einer durchwachsenen Partie hatte der Spitzenreiter aus NRW die besseren Argumente und sicherten sich verdient drei Punkte beim Tabellenschlusslicht.







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