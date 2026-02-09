Die Sportkegler des TuS Kirchberg haben ihre erste reguläre Saison in der 1. Bundesliga mit einer 0:3-Niederlage im Rheinland-Derby beim SK Münstermaifeld beendet. Fünf Holz fehlten den Hunsrückern für den Punktgewinn. Eine Partie, die als Spiegelbild der Saison herhalten kann. Die Kirchberger setzten den ein oder anderen Nadelstich, hatten aber das Glück nicht auf ihrer Seite.

Nun gilt es für Kirchberg, in der am 21. Februar beginnenden Abstiegsrunde neu anzugreifen. Zwar ist die Hypothek der Vorgabe als Schlusslicht von nur einem Punkt eine große, doch in den Play-offs wurden schon immer mal wieder Kegelgesetze außer Kraft gesetzt. In der Viererrunde mit dem SKV Trier (Vorgabe zwei Punkte), dem SK Kamp-Lintfort (drei Punkte) und dem CfK Rösrath (vier Punkte) kann auch für den TuS noch alles in Richtung Klassenerhalt passieren. Zwei Mannschaften müssen absteigen. Am 28. Februar steht für den TuS im Kirchberger Hof der Heimwettkampf in der Abstiegsrunde an.

Eine Überspielung fehlt zum Punktgewinn

In Münstermaifeld probierte es der TuS im ersten Block mit Ferdinand Fuchss und Marco Thees. In der Endabrechnung standen bei Fuchss 866/9 und bei Thees 774/1. Die Maifelder hatten durch Bernd Göbel (891/10) und Robert Heinichen (917/12) die Nase vorn. Im Mittelblock wollte Falko Stockter zusammen mit Markus Adams die Kirchberger Hoffnungen befeuern. Das gelang Stockter mit 855/8 nicht ganz. Mit 820/3 hingen die Trauben auch für Adams zu hoch – sein Ergebnis sollte aber noch von Bedeutung sein. Bei Maifeld kam Thorsten Ragge auf 850/6 und Volker Port auf starke 892/11. Kirchberg warf mit Andreas Martin und Matthias Bender noch einmal seine letzten Eisen ins Feuer. Bender lieferte 850/7 und war besser als der Maifelder Christian Jung (837/5). Die Entscheidung sollte dann zwischen Martin und Mike Killadt (825/4) fallen, da dieser sich auf den letzten Metern hauchdünn vor Adams platzieren konnte. Martin blieb jedoch mit 801/2 hinter Killadt zurück. Eine Überspielung fehlte Kirchberg zum Punktgewinn.