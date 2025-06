Mit mehr als 80.000 Aktiven war das Internationale Deutsche Turnfest in Leipzig das größte Wettkampf- und Breitensportereignis der Welt. Mit dabei war auch eine große Turn-Gruppe der KTV Nahetal/Niederwörresbach. Die Athletinnen und Athleten gingen dabei für ihre Heimatvereine an den Start.

In der Brüderhalle nahm Felix Georg vom TV Hennweiler am spannenden Deutschland-Pokal der Männer teil. Dabei wurde der Turner vom TV Hennweiler mit 79,950 Punkten Vizemeister – nur 0,65 Punkte trennten ihn vom ersten Platz. Der frischgebackene Abiturient überzeugte mit einem nahezu fehlerfreien Wettkampf und erzielte an seinen Paradegeräten Seitpferd und Reck jeweils die Höchstwertung seiner Klasse.

Ebenfalls beim Deutschland-Cup stellte sich Eva Weyand vom TV Morbach der Konkurrenz. Sie landete mit 46,75 Punkten auf Platz 14 im Mittelfeld.

Toller vierter Platz für Christina Georg

Dann griffen zwei erfahrene Turnerinnen in das Wettkampfgeschehen ein: Christina Georg vom TV Hennweiler belegte im Wahlwettkampf der Altersklasse W 45–49 den ausgezeichneten vierten Platz unter 47 Teilnehmerinnen und war anschließend als Kampfrichterin im Einsatz. Katja Gerhardt vom SV Niederwörresbach trat bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in der Altersklasse W 50 an. Trotz eines Sturzes am Balken und eines Fehlers am Stufenbarren sicherte sie sich die Silbermedaille.

Dann fanden weitere Pokalwettkämpfe statt: Celina Franzmann (TV Hettenrodt) belegte mit 51,60 Punkten in der LK 2 den neunten Platz von 354 Starterinnen. Besonders hervorzuheben sind ihre 13,40 Punkte am Balken, die Höchstwertung in dieser Altersklasse sowie 13,25 Punkte für ihre saubere Bodenübung. Nele Franzmann (TV Hettenrodt) wurde im älteren Jahrgang 29. von 325 Teilnehmerinnen. Am Schwebebalken blieb sie sturzfrei, mit 13,45 Punkten war der Boden ihr stärkstes Gerät (Gesamtwertung: 50,55 Punkte). Vivienne Fuchs (KTV Nahetal/Niederwörresbach) belegte in der zahlenmäßig stärksten Altersklasse mit über 550 Starterinnen den 70. Platz – ein beachtliches Ergebnis. Lahya Simon und Louis Heil traten jeweils nur an einem Gerät an: Simon am Sprungtisch, Heil an den Ringen.

Weltpokal mit der deutschen Nationalmannschaft

Erste Turnfesterfahrungen sammelten zudem die Turnfestdebütantinnen Paula Gerhardt (SV Niederwörresbach), Lina Becker und Silja Schneider (beide Idarer TV).

Der letzte Tag brachte einen weiteren Höhepunkt: Katja Gerhardt war beim Senioren-Weltpokal für die deutsche Nationalmannschaft nominier. Sie vertrat den Deutschen Turner-Bund im internationalen Vergleich mit Teams aus Italien, den USA, Großbritannien, Japan, Irland und Kanada. Mit dem Team errang sie die Weltmeisterschaft. In der Einzelwertung erreichte sie die drittbeste Übung am Stufenbarren und Platz sechs am Boden – ein sportlicher Höhepunkt mit Gänsehautmomenten. Gerhardt plant bereits ihre Teilnahme am nächsten Senioren-Weltpokal 2027 in Tokio.