Länderspiel in Bad Marienberg Katharina Nilges glänzt bei ihrem Debüt im Nationalteam 24.09.2025, 11:32 Uhr

i Katharina Nilges genoss ihr Heimspiel in Bad Marienberg und gab ein vielversprechendes Debüt in der A-Nationalmannschaft. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Auf sie waren die Blicke gerichtet an diesem Abend in Bad Marienberg: Zum ersten Mal spielte Katharina Nilges für die A-Nationalmannschaft. Vor heimischer Kulisse gab die 17-Jährige aus Alpenrod gegen die Niederlande ein vielversprechendes Debüt.

Es wurde international in Bad Marienberg: Im ersten von zwei direkt aufeinanderfolgenden Länderspiel-Klassikern kreuzten sich die Wege der deutschen Badminton-Nationalmannschaft mit denen des Nachbarn aus den Niederlanden mitten im Westerwald. Zwar gab es keinen Sieg wie tags drauf in Gütersloh, wo die Deutschen mit 3:2 gewannen, dafür überstrahlte das Debüt von Lokalmatadorin Katharina Nilges vor 350 Zuschauern die knappe 2:3-Niederlage.







