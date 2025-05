Nach dem Boxabend in Bassenheim steigt das nächste Boxevent: Am Samstag steigen die Kämpfer in der Weißenthurmer Stadthalle in den Ring.

Die Erinnerung an den letzten Kampfabend in Weißenthurm weckt Erwartungen und verspricht auch am Samstagabend (Beginn: 18 Uhr, Einlass: 17 Uhr) wieder viel Spektakel, wenn Veranstalter Turhan Altunkaya nach Wochen der Vorbereitung in der Stadthalle Großes erwartet. Khalil Kahil, Jonas Klein, sein Bruder Hizni Altunkaya, der ehemalige Weltmeister des Verbandes WBF (World Boxing Federation) im Cruisergewicht, und weitere hochklassige Kämpfer hatten das Publikum im September von den Stühlen gerissen.

Auch diesmal werden sie wieder in den Ring steigen. „Diese Namen sind eine Garantie für super Fights. Das verspricht einiges mit erstklassigen Amateur- und tollen Profikämpfen”, so der Organisator. Publikumsliebling Hizni Altunkaya wird bereits seinen 43. Profikampf absolvieren, Majit Adsurjan versucht auch in seinem achten Einsatz, ungeschlagen zu bleiben. Er will sich in nächster Zeit für einen Kampf um die deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Turnier im Cruisergewicht ist eine neue Idee

Eine Idee weckt besonderes Interesse: Acht Kandidaten nehmen ein Turnier im Cruisergewicht in Angriff. „Ich wüsste nicht, dass es so ein Format schon einmal an einem Abend gegeben hat”, erklärt der Veranstalter. Taktisch sind über die kurzen Distanzen in Viertel- und Halbfinals sowie dem Finale um 2000 Euro Preisgeld kurzweilige Duelle zu erwarten. Altunkaya rechnet mit intensiven Auseinandersetzungen im Ring, denn: „Es gibt keine Zeit, sich an den Gegner heranzutasten. Auf die Boxer wartet eine besondere Herausforderung.”

Dieser stellen sich unter anderem Khalil Kahil und Jonas Klein. Der Weißenthurmer und der Ransbach-Baumbacher, die Protagonisten des spektakulären Hauptkampfes im vergangenen Jahr, zählen zu den Höhepunkten des Turniers. Klein entschied sich gegen einen „normalen” Kampf und für das Turnier, weil diese Variante besser mit der Vorbereitung auf einen bevorstehenden Höhepunkt im Juni zu vereinbaren ist. Der Westerwälder wird am 20. Juni in seiner Ransbach-Baumbacher Heimat einen Profikampf bestreiten.

Tickets und Parkmöglichkeiten

Ungewohnt ist für die Protagonisten auch, dass sie noch nicht wissen, auf welche Gegner sie sich einstellen müssen und sich somit erst sehr kurzfristig auf die Stärken und Schwächen der Kontrahenten einstellen können. Die Auslosung der Paarungen wird nämlich erst am Nachmittag des Veranstaltungstages im Rahmen des offiziellen und öffentlichen Wiegens im Frames Hotel in Mülheim-Kärlich stattfinden.

Tickets für die Weißenthurmer Boxnacht sind im Vorverkauf telefonisch unter: 02631/941 83 97 oder 0151/17 65 15 44 sowie zwischen 16 und 21 Uhr direkt im „Punch Up Boxing“ in Neuwied (Görlitzer Straße) und an der Abendkasse erhältlich. Aufgrund der wenigen Parkplätze rund um die Stadthalle weisen die Stadt Weißenthurm und der Veranstalter darauf hin, dass zusätzliche Parkmöglichkeiten auf dem alten Sportplatz am Rhein, Straße „Langfuhr“, vorhanden sind.