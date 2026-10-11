Von der Eifel in die „Hölle von Hawaii“: Der Bücheler David Simon hat sich seinen Ironman-Traum erfüllt und nach 9:33 Stunden als 49. seiner Altersklasse M35 das Ziel auf dem Ali´i Drive von Kailua-Kona erreicht.
Lesezeit 3 Minuten
„You are an Ironman!“ – als dieser legendäre Satz für David Simon vom RSC Untermosel auf dem Zielstrich am Ali´i Drive von Kailua-Kona auf Hawaii ertönte, war das Meisterstück vollbracht. 9:33:08 Stunden zuvor hatte der 35-jährige Ausdauerathlet aus Büchel gemeinsam mit 2502 Altersklassenathleten das Abenteuer Ironman-Weltmeisterschaft in Angriff genommen und es als starker 264.