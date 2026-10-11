Ironman-WM
Kämpfer David Simon erfüllt sich seinen Hawaii-Traum
Beim abschließenden Marathon sah David Simon anfänglich noch gut aus, aber am Ende wurde es doch ein großer Kampf, den der Büche
Beim abschließenden Marathon sah David Simon anfänglich noch gut aus, aber am Ende wurde es doch ein großer Kampf, den der Bücheler gewann. Nach 9:33 Stunden erreichte er beim härtesten Triathlon-Rennen der Welt das Ziel auf dem Ali´i Drive in Kailua-Kona in Hawaii.
Brian Beals

Von der Eifel in die „Hölle von Hawaii“: Der Bücheler David Simon hat sich seinen Ironman-Traum erfüllt und nach 9:33 Stunden als 49. seiner Altersklasse M35 das Ziel auf dem Ali´i Drive von Kailua-Kona erreicht.

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„You are an Ironman!“ – als dieser legendäre Satz für David Simon vom RSC Untermosel auf dem Zielstrich am Ali´i Drive von Kailua-Kona auf Hawaii ertönte, war das Meisterstück vollbracht. 9:33:08 Stunden zuvor hatte der 35-jährige Ausdauerathlet aus Büchel gemeinsam mit 2502 Altersklassenathleten das Abenteuer Ironman-Weltmeisterschaft in Angriff genommen und es als starker 264.
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