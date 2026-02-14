Brachbacherin auf dem Podest Jubel bei Olympia: Jacqueline Pfeifer gewinnt Bronze Marco Rosbach 14.02.2026, 21:28 Uhr

i Aufatmen nach der Zitterpartie von Cortina: Jacqueline Pfeifer gewann bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille. Michael Kappeler, dpa. picture alliance/dpa

Der Traum vom Sprung noch weiter nach vorne platzte im dritten Lauf, doch im finalen Durchgang war auf Jacqueline Pfeifer absolut Verlass. In Cortina d’Ampezzo sicherte sich die Brachbacherin ihre zweite Medaille bei Olympischen Spielen.

Nach Silber in Pyeongchang vor acht Jahren hat Jacqueline Pfeifer ihre zweite Medaille bei Olympischen Spielen gewonnen. In einem packenden Wettkampf im Cortina Sliding Centre sicherte sich die 31-jährige Brachbacherin Bronze hinter der überragenden Österreicherin Janine Flock und ihrer deutschen Teamkollegin Susanne Kreher.







