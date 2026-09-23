Triumph auf der eigenen Anlage Jovanca Marie Kessler feiert Dreifacherfolg in Nisterau 23.09.2026, 13:36 Uhr

i Jovanca Marie Kessler (hier auf Frandanus) ritt als Anlagenbesitzerin und Vorstandsvorsitzende in Nisterau zu ihrem ersten Grand-Prix Sieg und entschied zwei weitere Prüfungen für sich. Markus Neuroth, www.friesenwiki.de

Nicht nur als Anlagenbesitzerin und Vorstandsvorsitzende des RZFV Oberwesterwald stand Jovanca Marie Kessler beim Dressurturnier in Nisterau im Fokus. Sie glänzte zudem im Sattel und feierte gleich drei Siege, darunter eine Premiere.

Der Dreifacherfolg von Jovanca Marie Kessler stach beim Dressurturnier des RZFV Oberwesterwald in Nisterau heraus. Das Besondere: Kessler ist nicht nur im Sattel erfolgreich, sondern zugleich Anlagenbesitzerin und Vorstandsvorsitzende. Ihren Heimvorteil nutzte sie, ritt zu ihren ersten Grand-Prix-Erfolg und siegte am langen Turnierwochenende noch zwei weitere Male.







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