Wäller Profi boxt sich durch Jonas Klein schmiedet nach Rückschlag schon neue Pläne René Weiss 15.07.2026, 10:49 Uhr

i „Ich hätte vielleicht nicht kämpfen sollen", erkannte Jonas Klein nach der zweiten Fight Night in der Ransbach-Baumbacher Stadthalle. Doch kurz nach dem ersten Rückschlag seiner Karriere als Boxprofi schmiedet er schon neue Pläne. René Weiss

Es war ein K.o. mit Ansage, wohl auch ein Fehler, an diesem Tag gegen Joel McIntyre anzutreten. Doch Jonas Klein gibt immer 100 Prozent – im Ring als Boxer, daneben als Organisator. Aus dem ersten Rückschlag seiner Karriere hat er Lehren gezogen.

Die anfängliche Enttäuschung über die K.o.-Niederlage gegen den Briten Joel McIntyre ist gewichen, die Schmerzen sind es auch. Jonas Klein hat seinen ersten Rückschlag im Boxring gut weggesteckt und blickt mit der klaren Perspektive voraus: Auch nach zwei ausgerichteten Boxnächten in Ransbach-Baumbach wird es weitere geben – und das, obwohl sie für den 24-Jährigen mehr bedeuten als „nur“ die Faustarbeit im Ring.







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