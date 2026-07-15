Es war ein K.o. mit Ansage, wohl auch ein Fehler, an diesem Tag gegen Joel McIntyre anzutreten. Doch Jonas Klein gibt immer 100 Prozent – im Ring als Boxer, daneben als Organisator. Aus dem ersten Rückschlag seiner Karriere hat er Lehren gezogen.
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Die anfängliche Enttäuschung über die K.o.-Niederlage gegen den Briten Joel McIntyre ist gewichen, die Schmerzen sind es auch. Jonas Klein hat seinen ersten Rückschlag im Boxring gut weggesteckt und blickt mit der klaren Perspektive voraus: Auch nach zwei ausgerichteten Boxnächten in Ransbach-Baumbach wird es weitere geben – und das, obwohl sie für den 24-Jährigen mehr bedeuten als „nur“ die Faustarbeit im Ring.