Koblenz empfängt Singen Jetzt will die KTV unbedingt auch ins DTL-Finale Kilian Jorde 18.11.2026, 11:43 Uhr

i Daniel Wörz und die KTV Koblenz wollen ins DTL-Finale: Dafür müssen sie aber unbedingt am Samstag den Heimkampf gegen Singen gewinnen. Wolfgang Heil

Koblenz im Kunstturnfieber: Wenn die KTV den Heimkampf am Samstag gegen Singen gewinnt, steht sie wahrscheinlich im Finale der Deutschen Turn-Liga.

Wenn die KTV Koblenz am Samstag um 18 Uhr den StTV Singen in der Kunstturn-Bundesliga zum Aufsteigerduell empfängt, benötigen beide Teams einen Sieg. Die Vorzeichen stehen dabei aber anders, als vor der Saison erwartet. Während die Gäste vom Bodensee erwartungsgemäß um den Klassenverbleib kämpfen, winkt der KTV im Falle eines Erfolgs die Chance aufs kleine Finale der Deutschen Turn-Liga (DTL).







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