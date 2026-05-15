Die Kunstturnerinnen des TV Moselweiß überraschten in der Regionalliga Nord mit starken Leistungen. Herausragend: Livius Stein qualifizierte sich für die DM. Doch am Schwebebalken blieb das Team hinter den Erwartungen.
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Am ersten Wettkampftag der Deutschen Turnliga in Großhansdorf haben sich die Kunstturnerinnen des TV Moselweiß mit 162,40 Punkten den vierten Rang der Regionalliga Nord gesichert. Livius Stein erturnte den zweiten Platz in der Topscorer-Wertung und qualifizierte sich mit 45,25 Punkten für die deutschen Meisterschaft.