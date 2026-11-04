Es fühlt sich noch immer an wie ein Traum: Jasper Weber vom RKV Bad Kreuznach ist in zehn Wochen vom Testrennen zur Silbermedaille bei der Ruder-WM durchgestartet. Am Stausee erzählt er von seinen Erlebnissen.
Lesezeit 4 Minuten
Als Anneke Ihmann und Jasper Weber das Vereinsheim des RKV Bad Kreuznach betreten, brandet tosender Applaus auf. Familie, Freunde, Vereinsmitglieder, Trainer, Weggefährten, Lehrer, Vertreter aus der Politik sowie Sponsoren sind gekommen, um den Vize-Weltmeistern zu gratulieren.