Empfang für Vize-Weltmeister Jasper Weber erlebt die beste Zeit seines Lebens Tina Paare 04.11.2026, 13:46 Uhr

i Reich beschenkt wurden Anneke Ihmann (Mitte) und Jasper Weber beim Empfang im RKV-Vereinsheim. Tatjana Maus, die Abteilungsleiterin der Ruderer, freut sich mit den Vize-Weltmeistern. Tina Paare

Es fühlt sich noch immer an wie ein Traum: Jasper Weber vom RKV Bad Kreuznach ist in zehn Wochen vom Testrennen zur Silbermedaille bei der Ruder-WM durchgestartet. Am Stausee erzählt er von seinen Erlebnissen.

Als Anneke Ihmann und Jasper Weber das Vereinsheim des RKV Bad Kreuznach betreten, brandet tosender Applaus auf. Familie, Freunde, Vereinsmitglieder, Trainer, Weggefährten, Lehrer, Vertreter aus der Politik sowie Sponsoren sind gekommen, um den Vize-Weltmeistern zu gratulieren.







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