Dressurreiten auf höchstem Niveau: Jascha Bitterlich und San D’Oro triumphieren bei der Landesmeisterschaft und sichern sich das begehrte Ticket zur Deutschen Amateur-Meisterschaft. Der Erfolg des Paars aus Bruchweiler ist besonders.
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Groß aufgetrumpft haben Jascha Bitterlich und ihr Pferd San D’Oro bei der Landesmeisterschaft im Dressurreiten. In Rheinböllen schnappte sich das Paar aus Bruchweiler den ersten Platz des Amateur-Championats und qualifizierte sich für die Deutsche Amateur-Meisterschaft, die Mitte September im südpfälzischen Zeiskam ausgetragen wird.