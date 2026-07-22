Reiterin aus Bruchweiler siegt Jascha Bitterlich löst das Ticket zur Dressur-DM Sascha Nicolay 22.07.2026, 14:20 Uhr

i Jascha Bitterlich kletterte ganz nach oben aufs Treppchen und freute sich über den Sieg bei der Landesmeisterschaft im Dressurreiten in Rheinböllen. Nun startet sie bei der DM. Gregor Bitterlich

Dressurreiten auf höchstem Niveau: Jascha Bitterlich und San D’Oro triumphieren bei der Landesmeisterschaft und sichern sich das begehrte Ticket zur Deutschen Amateur-Meisterschaft. Der Erfolg des Paars aus Bruchweiler ist besonders.

Groß aufgetrumpft haben Jascha Bitterlich und ihr Pferd San D’Oro bei der Landesmeisterschaft im Dressurreiten. In Rheinböllen schnappte sich das Paar aus Bruchweiler den ersten Platz des Amateur-Championats und qualifizierte sich für die Deutsche Amateur-Meisterschaft, die Mitte September im südpfälzischen Zeiskam ausgetragen wird.







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