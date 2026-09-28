Rang acht mit San D’Oro
Jascha Bitterlich erkämpft sich Schleife bei Dressur-DM
Jascha Bitterlich und San D’Oro boten bei der Deutschen Meisterschaft der Amateure im Dressurreiten eine glänzende Leistung.
Jascha Bitterlich und San D’Oro boten bei der Deutschen Meisterschaft der Amateure im Dressurreiten eine glänzende Leistung.
Ligthwork-Photo. Lightwork-Photo

Jascha Bitterlich überzeugt bei den Deutschen Amateur-Dressurmeisterschaften. In Zeiskam erreichte sie mit San D'Oro den achten Platz und trumpfte bei der zweiten Wertungsprüfung und im Finale groß auf. 

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Einen großartigen Erfolg feierten Jascha Bitterlich und ihr Pferd San D’Oro bei den Deutschen Dressurmeisterschaften der Amateure, die in Zeiskam ausgetragen wurden. Die Reiterin aus Bruchweiler landete in der Endabrechnung auf dem achten Platz. „Wir gehören zu den besten Zehn in Deutschland, das ist wunderbar“, sagte Jascha Bitterlich.
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