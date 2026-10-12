Westerwälder bei Ironman-WM Jan Frodeno reicht Ken Schräder auf Hawaii das Wasser Marco Rosbach 12.10.2026, 22:40 Uhr

i Am Ziel seiner Träume: Ken Schräder hat bei der Ironman-WM auf Hawaii sein Ziel erreicht. Kimberly Schräder

Wer 3,86 Kilometer im Pazifik und 180,2 Rad-Kilometer durch die Lavawüste hinter sich hat, der rechnet mit allem – aber nicht, dass er beim Marathon sein Idol trifft. Ken Schräder aus Ebernhahn ist bei der Ironman-WM auf Hawaii genau das passiert.

Vor sechs Jahren spielte Sport im Leben von Ken Schräder noch keine besondere Rolle. Dann kam der erste Marathon, das erste Rennrad, der erste kleine Triathlon. Und schon nahm die Sache Fahrt auf, denn schon früh hatte sich der heute 35-Jährige aus Ebernhahn ein Ziel gesetzt, von dem viele Ausdauersportler träumen, das aber nur die wenigsten erreichen.







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